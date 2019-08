Deere : résultats décevants, le commerce mondial pèse

16/08/2019 | 12:57

Deere, le premier constructeur mondial d'engins agricoles, a dévoilé vendredi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et abaissé son objectif de résultat annuel, en raison de l'incertitude entourant actuellement les relations commerciales internationales.



Le bénéfice net du groupe de Moline (Illinois) a atteint 889 millions de dollars, soit 2,81 dollars par action, au deuxième trimestre contre 910 millions de dollars (2,78 dollars par action) un an plus tôt.



Les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 2,85 dollars.



Le chiffre d'affaires du groupe s'est lui contracté de 3% à 10 milliards de dollars.



Dans son communiqué, Deere indique avoir pâti des inquiétudes entourant les marchés import/export, notamment du soja, qui poussent les agriculteurs à différer leurs achats d'équipements.



Le groupe dit désormais anticiper un bénéfice net de 3,2 milliards de dollars pour cette année, contre une précédente prévision établie à 3,3 milliards.



L'action Deere, qui a perdu 3,5% depuis le début de l'année, cédait 3,3% supplémentaires vendredi en cotations avant-Bourse après cette publication.



