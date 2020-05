Deinove : Invest Securities ajuste son objectif de cours

06/05/2020 | 10:00

Invest Securities rappelle que le groupe a communiqué fin avril des résultats annuels globalement en ligne avec ses attentes.



' En 2020, on attend le démarrage des ventes de Phyt-N-Resist alors que les OPEX devraient progresser avec la phase II de DNV3837. La trésorerie à fin mars ressort à seulement 3mE mais dans l'hypothèse d'un exercice total des OCA ESGO et de la signature d'un accord de licence en 2020/21 sur DNV3837, la visibilité financière reste solide ' indique le bureau d'analyses.



' Concernant l'épidémie de Covid-19, l'impact semble globalement limité tant sur la dynamique de la franchise Bioactifs que sur l'étude de phase II évaluant DNV3837 ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses ajuste son objectif de cours à 1,35E et confirme son opinion à l'achat.



