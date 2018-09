DEINOVE : LAURÉAT RÉGIONAL DES TROPHÉES PME BOUGEONS-NOUS DANS LA CATÉGORIE « ENTREPRISE CRÉATIVE »

Regulatory News:

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce avoir été primée hier soir lors de la remise des 9ème Trophées PME Bougeons-nous de RMC pour la région Occitanie, dans la catégorie « Entreprise créative ».

Depuis 9 ans, les Trophées PME Bougeons-nous de RMC récompensent le dynamisme, la volonté et l’enthousiasme des PME dans toutes les régions françaises. Quatre cérémonies régionales ont été organisées du 11 au 27 septembre à Lille, Nantes, Lyon et Montpellier. Les dossiers de ces PME primées par régions seront ensuite présentés au jury national des Trophées PME Bougeons-Nous qui se réunira le mardi 2 octobre à Paris. Ce jury, présidé par Jean-Jacques Bourdin, élira les 6 lauréats nationaux et dévoilera les grands gagnants lors de la cérémonie de remise des Trophées le mercredi 17 octobre.

Ce concours est destiné à distinguer différentes PME dans 6 catégories. Le trophée « Entreprise créative » s’adresse aux PME qui fondent leur réussite sur une idée novatrice, notamment une nouvelle technologie, ou un nouveau processus de fabrication.

« Nous sommes très fiers de ce Trophée « Entreprise Créative » qui récompense notre démarche d’innovation radicale. DEINOVE a développé une technologie disruptive pour valoriser toute la richesse du monde bactérien au service de deux des plus grands enjeux sociétaux du 21ème siècle, la lutte contre l’antibiorésistance et la transition vers un modèle de production biologique pour les industries de la nutrition et de la cosmétique. Nous innovons chaque jour en faveur du développement durable. Nous espérons poursuivre l’aventure vers le prix national mais sommes d’ores et déjà ravis de la reconnaissance qui nous a été accordée lors de cette première étape,» déclare Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé, de la nutrition et de la cosmétique.

Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :

Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;

Une plateforme d’ingénierie métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet de convertir ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.

Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 60 collaborateurs et a déposé plus de 160 brevets à l’international. La Société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180927005863/fr/