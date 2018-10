DEINOVE : VA COLLABORER AVEC CALIBR POUR L’EXPLORATION LARGE DES POTENTIELS ANTI-INFECTIEUX DE SA COLLECTION BACTÉRIENNE

Regulatory News:

DEINOVE (Paris:ALDEI), société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce engager une coopération scientifique avec Calibr, une plateforme de découverte de médicaments rattachée au centre Scripps Research, pour l’exploration des potentiels anti-infectieux de sa collection bactérienne.

Dans le cadre de cette collaboration, DEINOVE va fournir à Calibr des extraits bactériens issus de sa collection de micro-organismes rares. En complément des recherches effectuées par DEINOVE pour identifier de nouvelles structures antibiotiques dans le cadre de son programme AGIR, Calibr explorera le potentiel de ces bactéries pour le traitement de maladies parasitaires et infectieuses négligées comme la tuberculose ou le paludisme, non ciblées par DEINOVE.

Calibr fait partie de Scripps Research, un institut de recherche biomédicale, n°1 mondial dans le classement Nature Index Innovation qui mesure l’impact de la recherche académique sur l’innovation.

Case McNamara, PhD, Responsable de la recherche sur les maladies infectieuses de Calibr, déclare : « Nous sommes engagés à découvrir de nouveaux traitements pour des maladies négligées par la recherche pharmaceutique, et qui représentent un véritable enjeu de santé publique pour les pays en développement. La collection bactérienne de DEINOVE comprend de nombreux micro-organismes rares et nous sommes impatients d’évaluer son potentiel dans ce domaine. »

Sébastien ENAULT– Directeur du business développement de DEINOVE, ajoute : « Ce partenariat avec Calibr souligne la richesse de notre collection. Nous sommes heureux qu’ils puissent en évaluer le potentiel dans des pathologies qui ne sont pas notre cœur de métier.»

À PROPOS DE CALIBR ET SCRIPPS RESEARCH

Calibr est la première organisation de recherche translationnelle à but non lucratif de ce type dédiée à la création de la prochaine génération de médicaments. Faisant partie de l’institut Scripps Research et situé au cœur du centre de recherche biomédicale Torrey Pines Mesa de San Diego, Calibr est particulièrement bien placé pour créer et faire fructifier des partenariats innovants. Calibr a créé un large pipeline de solutions thérapeutiques, depuis la découverte de molécules innovantes jusqu’à leur entrée en développement clinique, que ce soit des petites molécules, des peptides mais également des produits biothérapeutiques ou basés sur les cellules souches.

Scripps Research est classée comme l’institution scientifique la plus influente au monde en termes d’impact sur l’innovation. Elle élargit les connaissances de base en biosciences et utilise ces avancées fondamentales pour développer des innovations à fortes retombées améliorant le bien-être général. Les chercheurs de Scripps dirigent des études innovantes qui traitent des problèmes de santé les plus critiques au monde, dynamisant la création et la diffusion d’innovations médicales visant à améliorer la santé humaine dans le monde entier. Leurs programmes d’éducation et de recherche forment des étudiants et des post-doctorants talentueux, futurs leaders de la prochaine génération de scientifiques.

Pour plus d'informations sur Calibr et Scripps Research, visitez les sites www.calibr.org et www.scripps.edu. Suivez @ScrippsResearch sur Twitter, Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé, de la nutrition et de la cosmétique.

Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :

Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;

Une plateforme d’ingénierie métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet de convertir ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.

Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 60 collaborateurs et a déposé plus de 160 brevets à l’international. La Société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181024005687/fr/