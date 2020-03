DEINOVE : ajuste son calendrier financier

Regulatory News:

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce aujourd’hui la modification de son calendrier financier pour l’année 2020*. Cette modification est due au contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19 et aux ajustements de l’organisation de la Société, et de son environnement, en période de confinement.

La publication des résultats annuels 2019 est repoussée au 29 avril 2020 ;

L’Assemblée générale annuelle est actuellement maintenue au 16 juin 2020 ;

La publication des résultats semestriels 2020 demeure fixée au 1er octobre 2020.

* Ce calendrier est indicatif et DEINOVE se réserve le droit de modifier les dates mentionnées ci-dessus si nécessaire

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech et prévoit de lancer de nouveaux actifs en 2020. Plusieurs autres actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Oléos (Hallstar Group) et Dow. Un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril est aussi en cours.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

