DEINOVE : chute après l'obtention d'un financement potentiellement très dilutif

Deinove décroche de 8,15% à 1,15 euro après l’annonce d’un financement potentiellement très dilutif. La société de biotechnologie française a conclu avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund un accord relatif à un financement par voie d'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles (OCA). Elle représente un montant nominal maximal de 15 millions d'euros, avec 6,5% de décote faciale lors de la conversion en actions, sans intérêt et sans bons de souscription d'actions attachés, sur une durée maximale de 24 mois.Les OCA auront une valeur nominale unitaire de 10.000 euros, une maturité de 12 mois à compter de leur émission, et seront souscrites au pair.Une première tranche d'un montant nominal de 2,2 millions d'euros a déjà été souscrite et les tranches subséquentes d'OCA seront d'un montant nominal d'1 million d'euros.A titre indicatif, Deinove a indiqué que la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant ce financement tomberait à 0,56% si la totalité des OCA étaient converties en actions nouvelles.Cette opération a notamment pour objectif de financer le besoin en fonds de roulement ; de démarrer un essai clinique de Phase II aux Etats-Unis testant DNV3837 (un candidat-antibiotique le plus avancé, dans le traitement des infections gastro-intestinales sévères causées par Clostridiodes difficile) et continuer le développement et la commercialisation de bioactifs naturels pour l'industrie de la cosmétique.