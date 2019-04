DEINOVE : invitée à présenter au congrès annuel de l'European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Regulatory News :

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés, annonce que son Directeur scientifique, Georges GAUDRIAULT, fera une communication scientifique au 29ème congrès annuel de l’European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID, Amsterdam, Pays-Bas, du 13 au 16 avril 2019).

Il présentera le programme antibiotique DNV3837 dans le cadre du Therapeutics pipeline corner qui prendra place le dimanche 14 avril de 12h15 à 13h15. Il mettra notamment en avant de nouvelles données précliniques et communiquera sur le démarrage prochain de l’essai clinique de Phase II.

L’ECCMID est l’un des principaux congrès mondiaux sur la microbiologie clinique et les maladies infectieuses. Il réunit des experts de nombreux domaines pour présenter leurs dernières découvertes, lignes directrices et expériences à un public de plus de 12 000 spécialistes. Il se déroule du 13 au 16 avril 2019 à Amsterdam.

Le détail de la présentation sera révélé à l’issue de cette dernière.

À PROPOS DU CANDIDAT-ANTIBIOTIQUE DNV3837

DNV3837 - prodrogue1 de la molécule DNV3681 (aussi connue sous le nom MCB3681) - est un antibiotique de synthèse à spectre étroit, une molécule hybride composée d’un noyau oxazolidinone et d’un noyau quinolone, qui cible spécifiquement les bactéries Gram positif. Il est développé comme traitement de 1ère ligne hautement actif ciblant en particulier Clostridium difficile.

Il a démontré une efficacité significative et supérieure aux traitements de référence (fidaxomicine notamment) contre des isolats de C. difficile, quelle que soit leur virulence (y compris la souche hyper virulente NAP1).

DNV3837 est un antibiotique administré par voie intravéneuse et capable de traverser la barrière gastro-intestinale. Il cible donc précisément le lieu de l’infection. Plusieurs essais de Phase I (sur une centaine de volontaires sains) ont démontré une forte concentration de l’antibiotique dans les selles, un marqueur fort de sa présence dans l’intestin. Il a en outre démontré sa capacité à éliminer les bactéries du genre Clostridium sans affecter durablement le microbiote intestinal. Il a également montré un profil de tolérance acceptable.

DNV3837 a obtenu en 2016 de la FDA la désignation QIPD et le statut Fast Track.

Le démarrage de l’essai clinique de Phase II est prévu en milieu d’année. L’essai sera multicentrique, avec un fort contingent aux États-Unis. DEINOVE a choisi la CRO Medpace pour la préparation et l’encadrement de l’essai.

A PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : DEINOVE prépare l’entrée en essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux, l’Institut Pasteur et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: DEINOVE prépare l’entrée en essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux, l’Institut Pasteur et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group). Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 62 collaborateurs, et a déposé plus de 310 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

1 Substance dont la transformation dans l’organisme aboutit à un produit actif

