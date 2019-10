DEINOVE : retenue pour une présentation au BARDA Industry Day 2019 à Washington DC

Regulatory News:

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce avoir été sélectionnée pour présenter son candidat-antibiotique first-in-class DNV3837/DNV3681 au BARDA Industry Day 2019, à Washington DC le 16 octobre.

Le BARDA Industry Day est l’événement annuel consacré au risque biologique, d’origine naturelle, accidentelle ou terroriste. Lors de ce congrès, le BARDA expose les priorités du gouvernement américain en matière de contre-mesures médicales, les actions engagées et les résultats obtenus. Les Lightning Talks, organisés lors de ce congrès, sont des présentations de sociétés et organismes de recherche sur des innovations médicales susceptibles de contribuer à la protection contre les risques biologiques.

DEINOVE fait partie des quelques sociétés, et des très rares sociétés européennes, sélectionnées pour les Lightning Talks et interviendra sur le thème : “DNV3837/DNV3681, a novel class of quinolonyl-oxazolidinone antibacterials targeting both urgent threats to public health and bioterrorism pathogens.”

« Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés pour cet événement. Le processus de sélection est drastique et nous sommes l’une des seules entreprises non américaines à intervenir lors des Lightning Talks cette année. Les deux applications potentielles du DNV3837/DNV3681 sont d’intérêt pour le public constitué de scientifiques, militaires et industriels de haut niveau, ainsi que d’instances de financement. C’est une belle opportunité de visibilité pour notre candidat-antibiotique, » déclare Georges GAUDRIAULT, Directeur Scientifique de DEINOVE.

DNV3837, prodrogue2 de la molécule DNV3681, est un antibiotique de synthèse à spectre étroit, qui cible spécifiquement les bactéries à Gram positif. Il est actuellement en essai clinique de Phase II dans le traitement par intraveineuse des infections à Clostridioides difficile sévères, aujourd’hui sans option thérapeutique satisfaisante. Il a par ailleurs démontré une « activité exceptionnelle », lors d’une évaluation in vitro menée par l’USAMRIID3 contre Bacillus anthracis, un agent pathogène classé dans la catégorie « haute priorité » des menaces bioterroristes.

A PROPOS DU BARDA ET DU BARDA INDUSTRY DAY

L’Autorité pour la Recherche-Développement avancée dans le Domaine Biomédical (Biomedical Advanced Research and Development Authority – BARDA) fait partie du HHS4 et est rattaché au bureau du Assistant Secretary for Preparedness and Response. Elle a été créée pour aider à protéger les États-Unis contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN), ainsi que contre la pandémie grippale (PI) et les maladies infectieuses émergentes (MIE). Le BARDA soutient le développement des contre-mesures médicales, telles que les vaccins, les médicaments et les outils diagnostiques, de la recherche à la demande d’autorisation de la FDA et à la constitution de stocks pour la réserve stratégique nationale. Le soutien du BARDA comprend le financement, l'assistance technique et la mise à disposition d’un ensemble de services, allant d'un réseau d'organismes de recherche clinique à des centres d'innovation en développement, fabrication, remplissage et finition de produits. A ce jour, le BARDA a soutenu 42 approbations de la FDA pour des produits répondant aux menaces CBRN, PI et MIE.

Le BARDA Industry Day, conférence annuelle sur les contre-mesures médicales du gouvernement américain se déroulera les 15 et 16 octobre 2019 à Washington, D.C. Le BARDA Industry Day réunit plus de 1 000 participants pour échanger des informations sur les besoins du gouvernement et sur les technologies, capacités et produits industriels qui peuvent satisfaire ces besoins. Le BARDA donnera des informations sur les priorités du programme et discutera avec des collègues des secteurs public et privé sur le développement de contre-mesures médicales. Les Lightning Talks (16 octobre) mettront en valeur des découvertes novatrices au travers de présentations synthétiques, percutantes et informatives destinées aux participants et partenaires potentiels.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group) et un troisième avec Dow. Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Visitez www.deinove.com

1 Biomedical Advanced Research and Development Authority

2 Prodrogue : substance dont la transformation dans l’organisme aboutit à un produit actif.

3 USAMRIID (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases), principale organisation de l’armée américaine en charge de la recherche défensive contre la guerre biologique.

4 Health and Human Service (département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis), département de l'administration américaine chargé de la politique en matière de santé.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191015005815/fr/