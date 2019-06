Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deinove communique l'avancement de son programme collaboratif avec Avril, acteur de référence de la filière française des huiles et protéines. Les tests ont validé l'efficacité de l'ingrédient à un dosage compétitif. Les étapes réglementaires et industrielles sont enclenchées en vue d'une potentielle commercialisation.Le programme collaboratif avec Avril vise à développer une nouvelle gamme d'ingrédients destinés à l'alimentation animale. Ces ingrédients, produits par fermentation bactérienne, ambitionnent de proposer une alternative biosourcée aux professionnels de l'élevage, sur un marché aujourd'hui encore largement dominé par des produits issus de la pétrochimie.La souche productrice retenue, provenant de la bibliothèque propriétaire de Deinove, a été évaluée lors d'une phase de tests à portée plus large. Les résultats ont validé le dosage retenu et démontrent que l'ingrédient est compétitif par rapport aux produits de référence.Le produit sera commercialisé comme matière première destinée à l'alimentation animale. Les démarches réglementaires sont initiées en ce sens.Les équipes de Deinove finalisent le procédé de fabrication en vue de l'industrialisation. Le lot produit à échelle industrielle sera testé en conditions réelles en fin d'année.Les deux partenaires ont pour objectif de mettre un premier ingrédient sur le marché d'ici fin 2020.