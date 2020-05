Deinove : Alexis RIDEAU nommé Directeur Général Délégué de DEINOVE avec l'ambition de renforcer la stratégie d'innovation et de partenariats de l'entreprise

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200503005014/fr/

Alexis Rideau (Photo: Business Wire)

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce la nomination d’Alexis RIDEAU en qualité de Directeur Général Délégué à compter du 1er mai 2020.

Avant de rejoindre DEINOVE, Alexis RIDEAU était en charge du développement des relations industrielles et de la coordination de l’équipe de partenariats stratégiques de BIOASTER (Lyon / Paris), Institut de Recherche Technologique en Microbiologie, spécialisé dans la conception et l’utilisation d’innovations technologiques dans le domaine de la microbiologie, destinées à accélérer le développement de produits industriels médicaux et nutritionnels en santé humaine et animale.

Alexis RIDEAU a été directement impliqué dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie technologique et économique de l’Institut, ainsi que de la valorisation de ses plateformes technologiques de pointe dans les secteurs industriels du microbiote, des antimicrobiens, du vaccin et du diagnostic. Il a été à l’origine de partenariats structurants, technologiquement et financièrement, avec des acteurs majeurs français et internationaux (Takeda Pharmaceuticals, Bio-Rad Laboratories, bioMérieux, Boehringer Ingelheim, etc.), TPE et PME (Kaleido Biosciences Inc., Enterome, MaaT Pharma, LNC Therapeutics, Biofilm Pharma, etc.) et institutions académiques (INRAE MetaGenoPolis, Institut Pasteur, CNRS, etc.).

Auparavant, Alexis RIDEAU a exercé diverses fonctions dans des entreprises évoluant dans les domaines de la technologie et de la santé, notamment dans l’accompagnement de créateurs d’entreprise, l’analyse sectorielle et la levée de fonds (Library House Ltd, Bionest Partners et Glaizer Group) et directement sur le terrain, dans la conquête de nouveaux marchés industriels (MorphoSys AG, Bio-Rad Laboratories).

Alexis RIDEAU est titulaire d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire (Université de Cambridge, Angleterre), d’un Magistère Européen de Génétique et D.E.A de Génétique Cellulaire et Moléculaire (Université Paris Diderot et Sorbonne Université), ainsi que d’un MBA en Management international (ESCP Europe).

« Toute l’équipe de DEINOVE est très heureuse d’accueillir Alexis RIDEAU. Son expertise scientifique et sa grande expérience des transferts technologiques et partenariats stratégiques sont des atouts pour valoriser les actifs scientifiques de DEINOVE auprès des partenaires actuels et futurs de la Société. L’ensemble du Conseil d’administration et moi-même sommes engagés aux côtés d’Alexis pour assurer une prise de fonction optimale », déclare Charles WOLER, PDG de DEINOVE.

« Je suis impressionné par le potentiel des équipes et de la plateforme DEINOVE et enthousiasmé par la multitude de projets dans lesquels la Société peut s’inscrire avec une haute valeur ajoutée », ajoute Alexis RIDEAU. « Je vais mettre mon énergie, mon expérience internationale et mes réseaux industriels et académiques au service de l’ambition mondiale de DEINOVE et m’employer à confirmer son leadership scientifique et technologique. »

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché, et des potentiels en nutrition : le portefeuille compte quatre actifs innovants commercialisés, propriétaires ou développés en partenariat avec Greentech et Hallstar France, et plusieurs produits en développement, notamment un actif cosmétique développé avec Dow, et une gamme d’additifs en nutrition animale avec le groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Visitez www.deinove.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200503005014/fr/