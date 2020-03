Deinove : Dans un contexte industriel et économique incertain, le projet de collaboration entre Sharon Laboratories et DEINOVE n'aboutira pas

Regulatory News :

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce que, dans le contexte de crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19, l’accord qui était en discussion depuis février avec le groupe israélien Sharon Laboratories ne pourra aboutir.

En effet, les conséquences économiques, industrielles et financières de la crise actuelle, ainsi que leur durée, étant à ce jour inconnues, la collaboration sur le développement d’une gamme complète d’ingrédients cosmétiques a été remise en cause.

Le versement de 200k$ effectué par Sharon Laboratories au profit de DEINOVE lors de la signature du mémorandum d'entente (en anglais Memorandum of Understanding - MoU) reste toutefois acquis à DEINOVE.

Dans le domaine des actifs cosmétiques, DEINOVE poursuit l’avancement de ses différents programmes avec ses partenaires - Solvay, Univar, Greentech, Hallstar France, Dow, et d’autres acteurs de premier rang dont l’identité demeure confidentielle.

« Il est décevant de ne pas voir aboutir aujourd’hui cet accord avec Sharon Laboratories sur lequel les deux sociétés ont beaucoup travaillé, mais ni eux ni nous ne sommes épargnés par ce changement brutal et dramatique d’environnement. Nous avons mis en place toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs, ainsi nos équipes restent mobilisées afin de garantir les lancements de produits imminents, faire avancer nos projets et respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires », déclare Charles Woler, PDG de DEINOVE.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech et prévoit de lancer de nouveaux actifs en 2020. Plusieurs autres actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Oléos (Hallstar Group) et Dow. Un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril est aussi en cours.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

