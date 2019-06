DEINOVE & Dow signent un accord de collaboration pour le développement d’un nouvel actif cosmétique

Dow a sélectionné un extrait issu de la collection bactérienne propriétaire de DEINOVE pour mettre sur le marché un nouvel ingrédient actif destiné à des applications cosmétiques

L’accord prévoit une commercialisation début 2021

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs bio-sourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce engager une collaboration avec Dow (NYSE: DOW) pour le développement conjoint d’un ingrédient cosmétique exclusif issu de sa collection d’extraits bactériens.

DEINOVE dispose d’une large collection bactérienne qui comprend aujourd’hui plus de 6 000 souches rares, collectées dans de nombreux biotopes différents (sources d’eau chaude, volcans, lagons, plages, grottes…) et sur des substrats variés (près de 600 prélèvements de bois, d’eau, de végétaux, de sable…). DEINOVE a développé des méthodes originales et brevetées pour la sélection et la culture de ces bactéries rares. Plusieurs de ces souches sont qualifiées via la plateforme de biologie cellulaire de DEINOVE en fonction de leurs propriétés sur différentes dimensions cosmétiques (anti-oxydante, anti-inflammatoire, régénération cellulaire…).

Dow a sélectionné l’un des extraits d’intérêt issus de la collection bactérienne de DEINOVE qui va désormais concevoir et optimiser un procédé de production dédié. DEINOVE assurera la transposition industrielle et la fabrication de l’actif développé. Capitalisant sur son expertise et son laboratoire de biologie cellulaire en Belgique, Dow aura la responsabilité de qualifier l’actif cosmétique, l’intègrera à son portefeuille de produits et aura l’exclusivité commerciale au niveau mondial.

Fabienne Bizeray, Global Strategic Marketing Leader Skin & Sun chez Dow, déclare: « Nous avons choisi DEINOVE pour leur savoir-faire reconnu en biotechnologie et en valorisation de micro-organismes rares. Cet accord va permettre à Dow de proposer rapidement à nos clients un nouvel ingrédient cosmétique naturel, après le lancement en avril 2018 d’AgeCap Smooth™. Cette première collaboration avec DEINOVE s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’expansion et de transformation de notre portefeuille destiné aux soins de la peau. »

« Nous sommes fiers qu’un grand industriel tel que Dow ait été convaincu par notre expertise et séduit par la richesse de notre collection bactérienne. Cet accord valorise la qualité de notre approche R&D et de notre portefeuille d’actifs cosmétiques, » ajoute Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE.

À PROPOS DE DOW

Dow (NYSE: DOW) combine l’un des panels de technologies les plus étendus avec intégration industrielle, une capacité d’innovation et une dimension globale, pour générer une croissance profitable et devenir l’entreprise de la science des matériaux la plus innovante, à l’écoute du client, inclusive et durable au monde. Notre portefeuille de matériaux de pointe, intermédiaires industriels et plastiques, offre une gamme de solutions scientifiques différenciées à nos clients dans des secteurs à forte croissance, tels que l’emballage, les infrastructures et la grande consommation. Dow emploie environ 37000 personnes, au sein de 113 sites dans 31 pays à travers le monde. En 2018, Dow a réalisé un chiffre d’affaires pro forma d’environ 50 milliards de dollars. Les termes « Dow » ou « l’entreprise » font référence à Dow Inc. et ses sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez notre site Internet www.dow.com ou suivez nous sur Twitter @DowNewsroom .

CONTACT

Liv Schneider-Affeld

Dow

Tél. : + 34917407747

liv.schneideraffeld@dow.com



À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, engagée dans une démarche d’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : DEINOVE prépare l’entrée en essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec Naicons et bioMérieux (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: DEINOVE prépare l’entrée en essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec Naicons et bioMérieux (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group). Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 62 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a plus de 300 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

CONTACTS

Contacts Investisseurs

Coralie Martin

Marketing, Communication et Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)4 48 19 01 60

coralie.martin@deinove.com



Contacts Presse



Tél. : +33 (0)1 44 54 36 66

Pièce jointe