Deinove : L'efficacité d'Hebelys® à nouveau démontrée et promue dans l'International Journal of Cosmetic Science

L’efficacité d’Hebelys® à nouveau démontrée et promue dans l’International Journal of Cosmetic Science

De nouvelles données d’efficacité in vitro et cliniques ont été publiées ;

L'extrait de Sphingomonas hydrophobicum, principe actif d’Hebelys®, ralentit considérablement la sénescence cellulaire, principale cause du vieillissement intrinsèque de la peau. Il aide également à sa restructuration ;

Fort de son expertise en objectivation 1 , Greentech a développé une approche innovante psycho-biologique, holistique pour démontrer des propriétés inédites.

Hebelys®, reçoit un accueil positif du marché qui va être renforcé par la mise à disposition de ces nouvelles preuves d'efficacité ;

L’étude confirme l’intérêt et le grand potentiel des composés bactériens pour des soins naturels et efficaces.

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce la publication d’un article dans l’International Journal of Cosmetic Science d’août 2019 sur les bienfaits de l’extrait de Sphingomonas hydrophobicum, le principe actif d’Hebelys®, ingrédient cosmétique co-développé par DEINOVE et Greentech.

L’article, écrit conjointement par Greentech et DEINOVE intitulé “Attenuation of negative effects of senescence in human skin using an extract from Sphingomonas hydrophobicum: development of new skin care solution”, est consultable en ligne : https://doi.org/10.1111/ics.12534

Il présente des résultats issus d’une étude in vitro (sur peau reconstruite) et clinique (menée sur 24 femmes entre 60 et 70 ans pendant 56 jours). Il vient démontrer l’efficacité réelle d’Hebelys et apporte des pistes concrètes sur le mécanisme d’action de cet ingrédient innovant. Le positionnement novateur des tests biologiques, dont Greentech est coutumier, a révélé des propriétés inédites.

L’effet de l’extrait de Sphingomonas hydrophobicum a été évalué sur la sénescence cellulaire, ainsi que sur l’isotropie2 et montre en effet que « l'extrait de Sphingomonas retarde le processus de vieillissement de la peau, en diminuant significativement la sénescence cellulaire, et potentialise les mécanismes permettant de restructurer la peau. De manière concomitante, l’extrait de Sphingomonas hydrophobicum a une influence positive sur l’estime de soi et l’humeur générale. »

Ces données d’efficacité complémentaires enrichissent l’argumentaire commercial d’Hebelys®, porté par une dynamique positive depuis son lancement commercial.

« Cette publication démontre les bénéfices cliniques de l’extrait de Sphingomonas hydrophobicum, et de manière plus globale l’intérêt des extraits bactériens, une alternative naturelle et efficace aux actifs commercialisés aujourd’hui. Elle vient par ailleurs soutenir la dynamique commerciale d’Hebelys®, distribué par notre partenaire Greentech. Ce nouvel actif, positionné sur le segment porteur du « positive aging », est accueilli positivement par les industriels de la cosmétique, dont plusieurs ont déjà confirmé leur intérêt et commandé des échantillons pour intégration dans leurs formulations, » déclare Coralie MARTIN, Responsable Marketing de DEINOVE.

À PROPOS D’HEBELYS®

HEBELYS® est un actif naturel, produit par fermentation de Sphingomonas, destiné aux peaux matures.

HEBELYS® est le premier ingrédient issu de la collaboration entre DEINOVE et Greentech, fruit de l’alliance de compétences complémentaires : DEINOVE a sélectionné la souche parmi sa vaste bibliothèque, développé le procédé de production pour atteindre des performances fermentaires optimales et encadré les tests in vitro destinés à caractériser l’extrait ; Greentech a élaboré le procédé de formulation, validé la stabilité et l’innocuité ainsi que l’efficacité par des tests ex vivo et cliniques additionnels.

Cet actif a démontré sa capacité à préserver la jeunesse de la peau, par son action sur différents facteurs de vieillissement et notamment sur des protéines impliquées dans le processus de sénescence cellulaire.

Commercialisé par Greentech, HEBELYS® est conçu pour être incorporé dans des soins anti-âge, anti-rides et hydratants.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group) et un troisième avec DOW. Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

1 L’objectivation consiste à démontrer l’efficacité d’un actif par des tests appropriés.

2 L’isotropie fait référence aux propriétés mécaniques du tissu cutané.





