Deinove : Lancement commercial de BIOME Oleoactif®, nouvel actif cosmétique co-développé par Deinove et Hallstar

DEINOVE (Paris:ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique, annonce le lancement commercial officiel du premier actif cosmétique né de sa collaboration1 avec Hallstar France, BIOME Oleoactif®, dès le mois d’avril.

BIOME Oléoactif® est le premier principe actif en base huileuse qui valorise des acides gras rares issus d’un micro-organisme extrêmophile, formulés dans un mélange de cire liquide de jojoba et d'huile d'avoine. Il contient des acides gras originaux - spécifiques au monde bactérien et totalement absents du monde végétal -complétés par des lipides polaires, connus pour leurs propriétés hydratantes et leur fonction de vecteur efficace de principes actifs.

BIOME Oléoactif® est un extrait postbiotique à effet prébiotique : il équilibre le microbiote cutané et maintient l'intégrité de la barrière épidermique. Outre ses propriétés hydratantes, émollientes, restructurantes et apaisantes, BIOME Oléoactif® peut être combiné avec tout type d’ingrédient pour créer une approche globale qui favorise la santé, la jeunesse, et la beauté de la peau.

Organe le plus lourd et le plus étendu du corps humain (environ 2 m2 de surface et 4 à 10 kg), la peau entretient naturellement son propre « micro-écosystème », en constante évolution tout au long de la vie. L’ensemble des micro-organismes présents sur et dans la peau, constituant ce qu’on appelle le microbiote cutané, joue un véritable rôle de protection : anti-inflammatoire, anti-infectieux, antioxydant et réparateur. Il est considéré comme faisant partie intégrante de la barrière cutanée qui, combinée avec le système immunitaire inné, est essentielle au maintien d’une peau saine. Un déséquilibre du microbiote - qui peut être causé par différents facteurs comme le mode de vie, le régime alimentaire, des troubles hormonaux – peut ainsi entraîner des pathologies cutanées telles que l’acné, le psoriasis, la dermatite atopique, l’apparition de pellicules.

« BIOME Oléoactif® est produit à partir d’une bactérie extrêmophile rare, collectée dans une source d’eau chaude, que DEINOVE est parvenue à cultiver, et dont le potentiel est renforcé par la technique d’extraction originale développée par Oléos (une société française qui fait partie de Hallstar Beauty depuis 2016). Avec cet actif, nous nous positionnons comme un acteur clé dans le déploiement de solutions innovantes relatives au microbiote cutané, qui fait l’objet d’un intérêt grandissant au sein de l’industrie cosmétique. La plupart des souches de DEINOVE font partie d’espèces bactériennes présentes dans le microbiote humain, ce qui nous ouvre de multiples opportunités dans le développement d’actifs pro-/post-biotiques. 2020 s’annonce être une année riche pour nos développements en cosmétique », déclare Coralie MARTIN, Responsable Marketing de DEINOVE.

« BIOME Oléoactif® est le premier actif que nous développons sur la base des trésors cachés du monde microscopique. Il est la source de composés innovants, que l’on ne retrouve pas dans le reste du monde naturel, y compris végétal. C’est un domaine passionnant, que nous sommes ravis d’intégrer », ajoute Anne ROSSIGNOL-CASTERA, Directrice Générale et Scientifique de la division Actifs naturels d’Hallstar.

À PROPOS D’HALLSTAR

Hallstar est un fournisseur leader mondial de solutions de chimie de spécialités. La société adopte une approche collaborative pour chacun de ses engagements, apportant un appui technique, une expertise chimique et une connaissance de l'industrie à ses clients.

Sa gamme d’Actifs naturels, développés exclusivement en France, est constituée d’ingrédients naturels de nouvelle génération, 100 % éco-conçus grâce à une technologie brevetée dite oléo-éco-extraction. Ces produits reposent sur la synergie entre les propriétés des huiles végétales et celles des biomolécules naturellement présentes dans les plantes, les fleurs, les fruits et les minéraux.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique, DNV3837, est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech et prévoit de lancer de nouveaux actifs en 2020. Plusieurs autres actifs cosmétiques sont en développement, notamment avec Hallstar Group et Dow. Un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril est aussi en cours.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Visitez www.deinove.com

1 Voir communiqué du 30 janvier 2018

