Deinove : Le 2ème caroténoïde innovant de DEINOVE présenté en avant-première à In-Cosmetics Asia 2019

Regulatory News:

DEINOVE (Paris:ALDEI) (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce que son 2ème caroténoïde inédit destiné à la cosmétique sera présenté en avant-première au salon In-cosmetics Asia qui se déroulera du 5 au 7 novembre 2019 à Bangkok. Le lancement mondial est prévu lors d’In-cosmetics Global 2020 du 31 Mars au 2 Avril 2020 à Barcelone.

Essentiellement connu pour ses capacités à absorber dans la lumière bleue1, ce caroténoïde était jusqu'alors inaccessible. Désormais disponible grâce aux travaux de recherche menés au sein de la plateforme de DEINOVE, un screening complet de ses propriétés a été réalisé sur la base des protocoles d’évaluation les plus récents. Les excellents résultats obtenus, et notamment sa supériorité vis-à-vis d’actifs de référence, annoncent un actif répondant à de nombreux besoins de la peau.

In-Cosmetics Asia est le plus grand salon dédié aux ingrédients cosmétiques de la région. L’Asie représente environ 40% du marché mondial des cosmétiques et contribue à 60% de la croissance de ce marché, dont le segment le plus dynamique est celui des soins de la peau2.

« Cet événement est une opportunité pour initier le marketing de ce nouvel actif, compte tenu à la fois de ses excellentes performances et du potentiel du marché asiatique. Le lancement commercial officiel est toutefois programmé à l’occasion d’In-Cosmetics Global qui se déroulera à Barcelone en avril 2020. D’autres actifs sont en cours de développement afin d’étendre rapidement notre portefeuille de produits, » déclare Coralie MARTIN, Responsable Marketing de DEINOVE.

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: un premier candidat-antibiotique est désormais en Phase II. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group) et un troisième avec Dow. Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 60 collaborateurs, essentiellement des chercheurs, ingénieurs et techniciens, et a déposé plus de 350 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Visitez www.deinove.com

1 La lumière bleue est émise non seulement par le soleil, mais aussi par les écrans (TV, ordinateurs, smartphones, tablettes), les appareils électroniques et l’éclairage. Ce rayonnement lumineux est connu pour ses effets nocifs sur la santé et la beauté de la peau (vieillissement prématuré, apparition de taches cutanées, perte d’éclat et de vitalité…). La pollution digitale est un enjeu émergent en cosmétique, compte tenu de l’exposition croissante à la lumière bleue produite par les écrans ou les LED.

2 Données de marché : L’Oréal 2018

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191104005552/fr/