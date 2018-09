Deinove : PARTENARIAT STRATÉGIQUE ENTRE DEINOVE ET UNIVAR POUR LA DISTRIBUTION DE PHYT-N-RESIST® DANS LA ZONE EMEA

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180912005912/fr/

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée à partir de bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce la signature d’un accord stratégique avec UNIVAR pour la distribution dans la zone EMEA de son actif anti-âge Phyt-N-Resist®, son premier caroténoïde innovant destiné à la cosmétique.

UNIVAR, acteur majeur de la distribution de produits chimiques et N°2 européen du secteur, assurera la distribution de Phyt-N-Resist® pour l’ensemble de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à partir du 1er octobre. La collaboration intègre la promotion et la distribution commerciale.

Créé par Deinove, Phyt-N-Resist® est une formulation de Phytoène 100% pur et concentré dans une huile de jojoba bio. Caroténoïde incolore obtenu via un processus de fermentation de sucres naturels par la bactérie extrêmophile Deinococcus geothermalis, le Phytoène aide à lutter contre le vieillissement de la peau en réduisant le stress oxydatif et en accélérant la régénération cutanée. Son efficacité et son innocuité ont été démontrées avec succès par les études in vitro, ex vivo et cliniques réalisées.

Arnita Wofford - Head Of Marketing EMEA d’UNIVAR, déclare : « Phyt-N-Resist® vient enlargir notre offre d’actifs et compléter les ingrédients fonctionnels spécialisés que nous distribuons à ce jour. Nous avons été séduits et convaincus par le potentiel de cet actif biosourcé innovant, tant par ses propriétés que par son mode de production. Nos équipes sont très motivées pour le présenter à notre portefeuille de clients prestigieux de l’industrie cosmétique. »

« Nous sommes très heureux qu’UNIVAR ait choisi Phyt-N-Resist® pour initier sa diversification dans les actifs cosmétiques car c’est un des leaders du marché en Europe. Ce premier contrat de distribution confirme notre stratégie de commercialisation externalisée et devrait être suivi par d’autres accords visant une distribution à l’échelle mondiale, » ajoute Coralie MARTIN, Directrice marketing de DEINOVE.

À PROPOS DE PHYT-N-RESIST®

Une innovation de rupture dans les principes actifs d’origine naturelle : Deinove a réalisé la bioproduction du premier Phytoène pur

La nature est un laboratoire extraordinaire, capable de concevoir des molécules à haute valeur ajoutée. Les cellules cutanées et les végétaux dépendent tous deux d’une substance commune destinée à assurer leur protection face au stress oxydatif : le Phytoène, précurseur originel de tous les caroténoïdes. Cependant, à l’inverse des végétaux, la peau n’est pas capable de le synthétiser. Le Phytoène compte ainsi parmi ces molécules essentielles devant être apportées par le biais de l’alimentation ou autres compléments, oraux ou topiques.

Jusqu’à présent, il n’existait aucun moyen d’extraire du Phytoène pur, aucun des procédés existants à partir des végétaux n’en permettant la production. Ces derniers donnent lieu à un mélange de caroténoïdes moins concentrés et présentant divers degrés de stabilité et de coloration.

En exploitant les ressources extraordinaires du biomimétisme et de la symbiose et en tirant pleinement parti du potentiel de Deinococcus geothermalis, une bactérie extrêmophile résistante aux UV, Deinove a généré la bioproduction de Phytoène pur pour la toute première fois.

Phyt-N-Resist® : un large panel de propriétés anti-âge

Les caroténoïdes sont connus pour leurs propriétés anti-oxydantes. Phyt-N-Resist® a démontré avec succès sa capacité à réduire la proportion de produits de lipoperoxydation apparaissant après l’exposition des cellules aux rayonnements UV. Le Phytoène s’accumule en effet dans les membranes cellulaires afin de prévenir la dégradation cellulaire. En protégeant les lipides des membranes cellulaires contre les radicaux libres et à la péroxydation, Phyt-N-Resist® contribue à la réduction des conséquences nocives de l’oxydation et, à terme, au ralentissement du vieillissement cutané.

Deinove a poussé cette logique de rupture à un stade supplémentaire, en assurant le déploiement d’un processus de criblage systématique de ses principes actifs, sur des dimensions multiples. Cette approche globale et innovante a permis de mettre en évidence une caractéristique jusque-là inexploitée dans la famille des caroténoïdes : la stimulation du renouvellement cellulaire. Les cellules cutanées sont en mesure de se régénérer sous l’action du Phytoène.

Ces propriétés ont été ultérieurement confirmées par une étude clinique approfondie qui s’est avérée concluante en venant démontrer l’effet bénéfique du Phtyoène sur la fermeté et l’élasticité de la peau, ainsi que sur l’éclat du teint. Plus encore, Phyt-N-Resist® se caractérise par une action marquée antirides.

De telles propriétés font de Phyt-N-Resist® un actif anti-âge complet.

Principales caractéristiques de Phyt-N-Resist

INCI: Simmondsia chinensis (Jojoba) seed oil and C30-45 Olefin

Utilisation autorisée en Chine (IECIC 2015)

Principe actif anti-âge haute performance Approche ciblée de la protection anti-oxydante des cellules

Régénération cutanée testée cliniquement Facile à formuler Caroténoïde incolore et stable

Procédé de production reproductible, qualité du produit continue

Ingrédient concentré, taux d’incorporation limité

Facilité de formulation dans diverses formules de soin

Compatible avec acide hyaluronique, céramides et autres ingrédients Univers narratif riche Biotechnologie avancée

Innovation exclusive brevetée

Micro-organisme ancien et hautement résilient, apte à la survie dans des milieux extrêmes

Solution biomimétique

Supplémentation des défenses naturelles cutanées

Made in France

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) est une société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à haute valeur ajoutée issus de microorganismes rares pour les secteurs de la santé, de la nutrition et de la cosmétique.

Pour cela, DEINOVE s’appuie sur deux atouts clés :

Un souchier unique au monde de 6 000 bactéries rares et encore inexploitées ;

Une plateforme d’ingénierie métabolique et fermentaire propriétaire qui lui permet de convertir ces micro-usines naturelles en nouveaux standards industriels.

Basée à Montpellier, DEINOVE emploie environ 55 collaborateurs et a déposé plus de 130 brevets à l’international. La Société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180912005912/fr/