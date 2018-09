Deinove : accord stratégique avec Univar pour Phyt-N-Resist

13/09/2018 | 09:29

La société de biotechnologie Deinove annonce la signature d'un accord stratégique avec Univar pour la distribution dans la zone EMEA de son actif anti-âge Phyt-N-Resist, son premier caroténoïde innovant destiné à la cosmétique.



Univar assurera ainsi la distribution de Phyt-N-Resist pour l'ensemble de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) à partir du 1er octobre. La collaboration intègre la promotion et la distribution commerciale.



Créé par Deinove, Phyt-N-Resist est une formulation de Phytoène 100% pur et concentré dans une huile de jojoba bio, aidant à lutter contre le vieillissement de la peau en réduisant le stress oxydatif et en accélérant la régénération cutanée.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.