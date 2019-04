Recherche de nouveaux antibiotiques : DEINOVE signe un accord avec l'Institut Pasteur pour explorer le potentiel de nouvelles souches ciblées

Regulatory News:

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI) (Paris:ALDEI), société de biotechnologie française qui s’appuie sur une démarche d’innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce bénéficier de la mise à disposition, par l’Institut Pasteur, de collections biologiques pour la recherche de nouveaux agents antimicrobiens à partir de souches originales.

L’Institut Pasteur, l’un des acteurs mondiaux les plus reconnus dans la recherche sur les maladies infectieuses, va confier à DEINOVE une sélection ciblée de souches issues de leur collection bactérienne.

Dans le cadre de son programme AGIR (Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants), DEINOVE va évaluer le potentiel antimicrobien des souches sur sa plateforme technologique.

Muriel GUGGER, responsable de la Collection des Cyanobactéries de l’Institut Pasteur dont les travaux sont soutenus par l’Institut Carnot Pasteur Microbes & Santé, explique : « Les bactéries sélectionnées produisent un large éventail de produits naturels et à ce titre représentent une mine d’or pour la recherche. » Comme le précise Isabelle BUCKLE, directrice des Applications de la recherche et des relations industrielles, « la résistance aux agents antimicrobiens est l’un des trois axes scientifiques prioritaires de l’Institut Pasteur, et le développement de partenariats industriels avec des PME françaises est au cœur de notre stratégie de valorisation économique dans les années à venir. Dans ce cadre, la plateforme de DEINOVE va nous permettre d’évaluer rapidement le potentiel de nos souches. »

Georges GAUDRIAULT, Directeur Scientifique de DEINOVE, indique « L’Institut Pasteur est un des acteurs majeurs dans la recherche sur les maladies infectieuses. Nous sommes ravis de bénéficier de leur expertise et fiers que la qualité de notre approche scientifique les ait convaincus de travailler avec nous. Nous sommes persuadés que cet accord constituera un véritable accélérateur pour le projet AGIR. »

À PROPOS DU PROGRAMME AGIR

Le programme AGIR – Antibiotiques contre les Germes Infectieux Résistants – a été retenu en 2017 par le Programme d’Investissements d’Avenir et bénéficie d’un soutien financier de Bpifrance de 14,6 m€ sur 5 ans.

Une plateforme dédiée à l’identification de structures antibiotiques inédites à partir de souches bactériennes rares

Le PSPC (Projets de recherche et développement Structurants Pour la Compétitivité) AGIR vise l’exploration systématique de la biodiversité, principalement des micro-organismes rares, afin d’identifier et de développer un portefeuille de candidats-médicaments.

Alors que le monde manque de nouveaux antibiotiques, la recherche se concentre toujours majoritairement sur un petit nombre de micro-organismes d’intérêt, ou sur la construction par synthèse chimique de molécules dérivées de médicaments existants.

A l’inverse, le programme AGIR développe de nouvelles méthodes de collecte, de culture et d’évaluation du potentiel antibiotique de souches bactériennes rares, ainsi que d’optimisation de molécules.

Le programme AGIR est conduit avec l'Institut Charles Viollette (Université de Lille) qui apporte ses compétences en matière de génie microbien et enzymatique et de caractérisation des molécules produites.

Un projet collaboratif ambitieux renforcé par des partenariats stratégiques ciblés visant à élargir le champ des recherches

Capitalisant sur sa technologie qui lui permet d’automatiser et d’accélérer l’analyse fine de grandes quantités de souches, DEINOVE vise à maximiser les opportunités de découvrir de nouvelles structures antibiotiques en élargissant son champ de recherche au-delà de sa propre bibliothèque bactérienne.

DEINOVE a noué des partenariats avec plusieurs sociétés détenant des souches diverses collectées dans le cadre de leurs activités pharmaceutiques, notamment bioMérieux, Naicons, et désormais l’Institut Pasteur.

À PROPOS DE L’INSTITUT PASTEUR ET DU RESEAU INTERNATIONAL DES INSTITUTS PASTEUR

Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 par Louis Pasteur, l’Institut Pasteur est aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée internationale, au cœur d’un réseau regroupant 32 instituts présents sur les cinq continents. Pour mener sa mission dédiée à la prévention et à la lutte contre les maladies, en France et dans le monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche, santé publique, enseignement et formation, développement des applications de la recherche.

Plus de 2 500 collaborateurs travaillent au sein de son campus, à Paris. Leader mondial reconnu dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie, l’Institut Pasteur se consacre également à l’étude de certains cancers, de maladies génétiques et neurodégénératives, ou encore à la génomique et à la biologie du développement. Ces travaux dédiés à l’amélioration de nos connaissances sur le vivant, permettent la découverte et le développement de nouveaux moyens de prévention et d’innovations thérapeutiques. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le prix Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.

http://www.pasteur.fr

À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française, leader de l’innovation radicale, qui entend contribuer à relever les défis que représentent la résistance aux antibiotiques et la transition vers un modèle de production durable pour les industries de la nutrition et de la cosmétique.

DEINOVE a développé une expertise unique et exhaustive dans le domaine des bactéries rares qu’elle sait décrypter, cultiver, optimiser pour en révéler les possibilités insoupçonnées et ainsi leur faire produire à l’échelle industrielle des molécules biosourcées aux activités d’intérêt. A cette fin, DEINOVE constitue et documente depuis sa création une réserve inégalée de diversité biologique qu’elle exploite grâce à une plateforme technologique unique en Europe.

DEINOVE se développe dans deux domaines d'activité :

ANTIBIOTIQUES, anti-infectieux de nouvelle génération : DEINOVE prépare l’entrée en essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance).

: DEINOVE prépare l’entrée en essai clinique de Phase II d’un premier candidat-antibiotique. La Société poursuit également l’exploration systématique de la biodiversité pour alimenter son portefeuille en nouveaux leads, s’appuyant notamment sur des partenariats avec bioMérieux et Naicons (Programme AGIR soutenu par Bpifrance). BIOACTIFS, ingrédients actifs d’origine naturelle avec la cosmétique comme premier marché et des potentiels en nutrition et en santé : DEINOVE commercialise déjà un premier actif innovant, un second en partenariat avec Greentech, tandis que deux autres sont en développement avec Oléos (Hallstar Group). Elle mène également un programme en nutrition animale avec le Groupe Avril.

Au sein du parc d’activités Euromédecine situé à Montpellier, DEINOVE emploie 62 collaborateurs, et a déposé plus de 310 demandes de brevets à l’international. La société est cotée sur EURONEXT GROWTH® depuis avril 2010.

Visitez www.deinove.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190409005778/fr/