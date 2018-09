Résultats consolidés du 1er semestre 2018 : situation financière renforcée, avancées matérielles dans les deux domaines d’activité

Trésorerie du groupe : +9,9 m€ au 30 juin 2018 vs. +4,9 m€ au 31 décembre 2017, grâce au renforcement des fonds propres

Perte nette semestrielle du groupe : -3,7 m€ vs. -3,3 m€ au 1 er semestre 2017

Renforcement significatif du portefeuille antibiotiques avec l'acquisition d'un composé en phase clinique (DNV3837) et d'une option de licence sur un programme préclinique anti-gram négatif (NBTI)

Partenariats avec Naicons et bioMérieux pour élargir le champ d'investigation du programme AGIR

Lancement commercial de deux ingrédients actifs d'origine naturelle à usage cosmétique

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie qui découvre, développe et produit des composés à forte valeur ajoutée à partir de bactéries rares, notamment du genre Déinocoque, annonce ses résultats pour le 1er semestre de l'exercice 2018.

Le rapport financier semestriel 2018 est disponible à l'adresse suivante :

www.deinove.com/fr/espace-investisseurs/centre-documentation/rapports-financiers

Emmanuel PETIOT, Directeur général de DEINOVE, déclare : « Ce semestre a été marqué par la réussite de l'industrialisation du procédé développé exclusivement par Deinove et le lancement des premiers produits commerciaux, venant concrétiser plusieurs années de recherche. Nous avons également intégré à notre portefeuille une molécule antibiotique d'intérêt thérapeutique majeur et au développement avancé. Nous devenons un acteur visible du marché des antibiotiques innovants, qui représentent un enjeu sanitaire mondial. Enfin, nous avons renforcé nos fonds propres et accueilli au capital un nouvel investisseur de référence, TVM Capital, l'un des premiers acteurs européens du capital-risque biotech. Deinove a pris cette année une toute autre dimension. Nous allons poursuivre dans ce sens pour accélérer le développement de nos ingrédients actifs innovants et engager la Phase II de notre candidat-antibiotique DNV3837. »