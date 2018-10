Deinove : cible revue à la hausse par Invest Securities

01/10/2018 | 12:09

Invest Securities annonce ce jour revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Deinove, qui passe de 5 à 5,2 euros, après 'un premier semestre sans surprise' et en vue d'un lancement commercial au deuxième semestre.



'Les résultats S1 2018 sont caractérisés par une hausse des revenus (aides du programme AGIR) et une maîtrise des charges malgré l'intégration de Morphochem et Biovertis. L'augmentation de capital, réalisée en juin, a permis de détendre la trésorerie qui s'élève à 9,9mE (vs 4,9mE au 31/12/17) et de donner une visibilité jusqu'à la fin 2019. Cette dernière pourrait continuer d'évoluer favorablement avec les premières ventes, sur le S2, du premier actif Phyt-N-Resist', retient ainsi Invest Securities.



L'analyste réaffirme par ailleurs sa recommandation 'achat' sur le titre Deinove, estimant que le groupe dispose de molécules au stade de la commercialisation et d'un candidat antibiotique à fort potentiel et que le marché a eu une réaction 'excessive' à la suite de l'annonce de l'augmentation de capital.





