Delfingen Industry (+0,64% à 31,40 euros) vient de publier un résultat net part du groupe de 3,1 millions d’euros au titre de son premier semestre 2018, en progression de 4,1% par rapport au premier semestre 2017. De son côté, le résultat opérationnel courant ressort en baisse à 5,9 millions d’euros, contre 7,6 millions un an plus tôt. Il représente 5,5 % des ventes avec une baisse de la marge brute de 1,1 point.L'équipementier automobile évoque une hausse des matières premières et mix produits défavorables, des frais de transports non récurrents de 1,1 million d'euros sur l'usine de Celaya, pour assurer la montée en cadence de l'activité tubes techniques pour les transferts de fluides, et un impact défavorable des devises de 0,3 million d'euros.Pour sa part, le chiffre d`affaires s'établit à 108,1 millions d'euros sur le premier semestre 2018, en hausse de 9,6 % à taux de change constants et de 0,9 % en données publiées.Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait croître de l'ordre de 2 %, et dans la mesure où les taux de change seraient en ligne avec les niveaux actuels, Delfingen Industry table, pour 2018, sur une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires.