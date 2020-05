DELFINGEN Industry : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Anteuil, le 7 mai 2020



Chiffre d’affaires publié en progression de 3 %

Surperformance de 27 points de la production automobile mondiale*





Dans des conditions de marché difficiles, impacté par la crise sanitaire du COVID-19, la croissance reste soutenue avec une surperformance de 27 points de la production automobile mondiale, hors impact des devises.

Le chiffre d’affaires de la division automobile (82% des ventes) est en recul en Asie mais en progression sur l’Europe et les Amériques.

Cette belle performance traduit les efforts mis en oeuvre pour développer de nouveaux relais de croissance dans les textiles de protection des câblages et durites ainsi que dans les tubes techniques de transfert de fluides.

ventes consolidées à fin mars 2020

En M€ 2020* 2019 Publié Chiffre d’affaires 58,9 57,2 3,0%

Croissance

organique Effet change 1,3% 1,7%





En M€ 2020* 2019 Publié Marché Automobile 48,2 45,8 5,2% Marché Industriel 10,7 11,4 - 6,0%





Croissance organique Effet change 3,6% 1,6 % - 8,1% 2,1 %

*Source : IHS mars 2020

** Non audité

Automobile : croissance de 3,6 % sur un marché en recul de 23 %

Le chiffre d’affaires, à taux de change constants, progresse de 3,6 % à fin mars 2020 (+ 5,2 % en données publiées), alors que la production automobile mondiale est en recul de 23 %*.

L’effet des taux de change sur les ventes - Automobile - à fin mars est favorable de 0,7 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

Par activité :



Le chiffre d’affaires de l’activité « Protection des réseaux embarqués » (57 % du total des ventes) est stable à + 0 % (+ 1,4 % en données publiées) ;

L’activité « Tubes techniques pour les transferts de fluides » progresse de 14,5 % à taux de change constants (+ 17,4 % en données publiées) ;

L’activité « Assemblage et services logistiques » progresse de 14,2 % à taux de change constants (+ 14,6 % en données publiées).

Par région :

A taux de change constants, les ventes par région évoluent ainsi de :

+ 1,5 % en Europe - Afrique (35 % des ventes - Automobile) sur un marché en recul de 19,1 % * ;

+ 8,7 % en Amériques (52 % des ventes - Automobile) sur un marché en recul de 11,2 % * ;

- 8 % en Asie (13 % des ventes - Automobile) sur un marché en recul de 30 %*, dont : stables en Inde sur un marché en recul de 22,8 % * ; - 31,1 % en Chine, sur un marché en recul de 46,1 %*.



Marché Industriel

Les ventes du Marché Industriel reculent de 8,1 % à taux de change constants (- 6,0 % en données publiées).

A taux de change constants,

Les ventes de Drossbach North America reculent de 2,1 % (+ 0,8 % en données publiées) ;

L’activité « Isolation électrique et thermique » hors automobile recule de 2,3 % (+ 0,4 % en données publiées) ;

L’activité « Sangles et ceintures techniques » hors automobile recule de 22,7 %.

L’effet des taux de change sur les ventes - Marché Industriel - à fin mars est favorable de 0,2 M€, principalement du fait de la parité (€/$).

Malgré des conditions de marché défavorables, la progression des ventes à taux de change constants en 2020 confirme le potentiel de croissance de DELFINGEN, conformément à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluide.





Dans un contexte d’incertitude lié à la crise sanitaire du COVID-19, DELFINGEN anticipe une baisse significative de l’activité sur l’année 2020 et adapte en conséquence sa structure de coût et ses investissements

tout en gardant le cap pour préparer l’avenir.





Parmi les mesures adoptées pour faire face à cette crise épidémique, la priorité absolue est donnée à la protection de la santé des collaborateurs et à la mise en place des protocoles sanitaires appropriés.





Le Groupe confirme la sécurisation des financements avec des nouvelles lignes bancaires à hauteur de 18 M€ avec le support de son pool bancaire et de Bpifrance, ce qui permettra de renforcer sa situation financière.



L’augmentation des contenus média et des contraintes de sécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l’apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule. La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection et de cheminement

des réseaux électriques et fluides embarqués



Prochain communiqué : 31/07/2020 - Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020

