DELFINGEN Industry : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019

Anteuil, le 7 février 2020

Chiffre d’affaires publié en progression de 7,7 %

Surperformance de 12 points de la production automobile mondiale





Dans des conditions de marché difficiles, la croissance reste soutenue avec une surperformance de 12 points de la production automobile mondiale. Le chiffre d'affaires de la division automobile (81% des ventes) progresse dans tous les segments de marché et toutes les régions.

Cette belle performance traduit les efforts faits pour développer de nouveaux relais de croissance dans les textiles de protection des câblages et durites ainsi que dans les tubes techniques de transfert de fluides.

Ventes consolidées à fin décembre 2019

En millions d’euros 2019* 2018 Publié Croissance organique Effet change Chiffre d'affaires

230,5 214,0 7,7 % 4,5 % 3,2 %





En millions d’euros 2019* 2018 Publié Croissance organique Effet change Automobile 186,8 170,8 9,4 % 6,3 % 3,1 % Industriel 43,6 43,3 0,9 % - 2,9 % 3,8 %

*non audité



Automobile : croissance de 6,3 % sur un marché en recul de 5,8 %

Le chiffre d'affaires à taux de change constants progresse de 6,3 % à fin décembre 2019 (+ 9,4 % en données publiées) alors que la production automobile mondiale est en recul de 5,8 %**.

L'effet des taux de change sur les ventes - Automobile - à fin décembre est favorable de 5,3 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

Par activité :

Le chiffre d’affaires de l’activité « Protection des réseaux embarqués » (57,5 % du total des ventes) est stable à + 0 % (+ 2,7 % en données publiées) ;

L’activité « Tubes techniques pour les transferts de fluides » progresse de 26,6 % à taux de change constants (+ 32,1 % en données publiées) ;

L’activité « Assemblage et services logistiques » progresse de 16,8 % à taux de change constants (17% en données publiées).

Par région :

A taux de change constants, les ventes par région évoluent ainsi de :

+ 4,6 % en Europe - Afrique (34 % de ventes - Automobile) sur un marché en recul de 6,1 %** ;

+ 8,1 % en Amériques (50,7 % des ventes - Automobile) sur un marché en recul de 4 %** ;

+ 5,6 % en Asie (15,3 % des ventes - Automobile), dont + 3,1 % en Inde et + 6,4 % en Chine, sur un marché en recul de 6,4 %**.



**Source IHS décembre 2019



Marché industriel

Les ventes du marché industriel reculent de 2,9 % à taux de change constants ( + 0,9 % en données publiées).

A taux de change constants ;

Les ventes de Drossbach North America augmentent de 1,7 % (+ 7,2 % en données publiées) ;

L’activité « Isolation électrique et thermique » hors automobile recule de 5,1 % (- 0,3 % en données publiées) ;

L’activité « Sangles et ceintures techniques » hors automobile recule de 4,5 %.

L’effet des taux de change sur les ventes - marché industriel - à fin décembre est favorable de 1,6 M€ principalement du fait de la parité (€/$).

La progression des ventes à taux de change constants en 2019 confirme le potentiel de croissance de DELFINGEN, conformément à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluides. L’augmentation des contenus média et des contraintes de sécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l’apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule.

La mission de DELFINGEN : le protéger en apportant des solutions toujours plus innovantes et à plus forte valeur ajoutée.

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

EURONEXT GROWTH Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL

Contact : M. Christophe CLERC : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com

Prochain communiqué : 27/03/2020 – Résultats annuels 2019









