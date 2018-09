DELFINGEN Industry : Résultats du 1er semestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - DELFINGEN

RÉSULTATS DU 1er SEMESTRE 2018

Anteuil, le 10 septembre 2018



Accélération de la croissance organique





Chiffre d'affaires Résultat opérationnel courant Résultat net part du groupe Flux de trésorerie



généré par l'activité + 9,6 %

(+ 0,9 % en données publiées) 5,5 % des ventes

(Soit 5,9 M€) + 4,1 %

(Soit 3,1 M€)

0,5 M€

En millions d'euros S1 2018 S1 2017 Chiffre d'affaires 108,1 107,1 Ebitda 9,1 10,6 Résultat opérationnel courant 5,9 7,6 Résultat opérationnel 5,9 7,6 Résultat net part du groupe 3,1 3,0 Flux de trésorerie généré par l'activité 0,5 2,9 Endettement financier net 56,2 51,7 Capitaux propres 64,4 58,1

Le chiffre d'affaires progresse de 9,6 % à taux de change constants soit + 0,9 % en données publiées.

Les ventes de la division Automobile, qui représentent 79 % du chiffre d'affaires total, progressent de 11 % à taux de change constants soit + 2,1 % en données publiées.

La production automobile mondiale sur la même période progresse de 1,8 %(1).

Les ventes de l'activité de protection des réseaux embarqués progressent de 6 % à taux de change constants (- 2,6 % en données publiées). L'activité de tubes techniques pour les transferts de fluides progresse de 50 % à taux de change constants (+ 37,8 % en données publiées).

L'activité d'assemblage est en retrait de 1 % à taux de change constants (- 5,8 % en données publiées).

Les ventes de la division Marchés de spécialités progressent de 4,6 % à taux de change constants (- 3,4 % en données publiées).

L'effet des taux de change sur les ventes est de - 9,3 M€ .

DELFINGEN Industry affiche un résultat opérationnel courant de 5,9 M€, soit 5,5 % des ventes (7,6 M€ au 1er semestre 2017) avec une baisse de la marge brute de 1,1 pts (hausse des matières premières et mix produits défavorables), des frais de transports non récurrents de 1,1 M€ sur l'usine de Celaya pour assurer la montée en cadence de l'activité tubes techniques pour les transferts de fluides et un impact défavorable des devises de 0,3 M€.



Le résultat financier est de - 1,6 M€ à comparer à - 3,0 M€ au 1er semestre 2017, qui avait été pénalisé par un effet défavorable des devises de 1,7 M€. Le taux d'impôts effectif passe de 34,4 % à 28,5 % notamment du fait de la réforme fiscale américaine ayant ramené le taux d'impôt sur les résultats de 34 % à 21 % .

Le résultat net est alors de 3,1 M€ en progression de 4,1 %.

L'endettement financier net ressort à 56,2 M€ au 30 juin 2018, contre 51 M€ au 31 décembre 2017 compte tenu d'un niveau d'investissement de 4,3 M€ et d'un besoin en fonds de roulement de 7,3 M€. Le Gearing est de 87 %.

Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait croître de l'ordre de 2 %, et dans la mesure où les taux de change seraient en ligne avec les niveaux actuels, DELFINGEN Industry table, pour 2018, sur une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires.

(1) source : IHS

DELFINGEN, un leader mondial dans les solutions de protection

et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués

EURONEXT Growth Paris - Code ISIN : FR 0000054132 - Mnémonique : ALDEL

Prochain communiqué : 5 novembre 2018 - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018

Contact : M. Christophe Clerc : +33 (0)3.81.90.73.00 - www.delfingen.com





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: DELFINGEN Industry via Globenewswire