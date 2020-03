DELFINGEN : anticipe une baisse significative de son activité sur le 1er semestre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delfingen a publié un résultat net part du groupe en hausse de 48% à 8,5 millions d'euros pour l'exercice 2019. L'EBITDA ressort à 28,4 millions d'euros (+58%) dont +5,2 millions d'impact des normes IFRS 16. Le résultat opérationnel courant s'établit à 15,2 millions d'euros (+31%), ce qui représente 6,6% du chiffre d’affaires. Ce dernier est également en croissance de 7,7% en données publiées (+4,4% à changes constants) à 230,5 millions d'euros. Les ventes de la division Automobile représentent 81% de l'activité et progressent de 6,3% à taux de change constants.A taux change constants, les ventes de l'activité " Protection des réseaux embarqués " sont stables, celles de " Tubes techniques pour les transferts de fluides " progresse de 29,4%, l'activité " Assemblage et services logistiques " progresse de 16,8%, et celle de la division Marché industriel recule de 2,8%. L'effet des taux de change sur les ventes est de + 6,9 millions d'euros.Le résultat financier est de -3,8 millions d'euros, contre -3,2 millions en 2018, avec un impact de -0,4 million lié à l'application de la norme IFRS 16 à partir du 1er janvier 2019. Le taux d'impôts effectif est de 26,5%, versus 30,9% en 2018.L'endettement financier net ressort à 69,4 millions d'euros au 31 décembre 2019, contre 55,2 millions au 31 décembre 2018, essentiellement du fait d'un niveau d'investissement de 10,1 millions d'euros et de l'impact de l'application de la norme IFRS 16.Dans le contexte actuel de la pandémie COVID-19 et face aux incertitudes pesant sur son évolution, le groupe anticipe une baisse significative de son activité sur le 1er semestre 2020 et par conséquent une détérioration de sa performance financière, sans pouvoir être en mesure de l'évaluer à ce jour.