Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur un marché parisien déprimé, Delfingen avance de 3,52% à 20,60 euros, dans le sillage de son point d’activité 2019. Malgré des conditions de marché dégradées, l’équipementier automobile est parvenu à poursuivre sa croissance. Ainsi, son chiffre d’affaires ressort à 230,5 millions d’euros, soit une croissance de 7,7% en publié et de 4,5% en organique.Les ventes de la division Automobile, qui représentent 81 % du chiffre d'affaires total, progressent de 6,3 % à taux de change constants, soit + 9,4 % en données publiées.Le chiffre d'affaires de cette division progresse dans tous les segments de marché et toutes les régions. Delfingen se félicite d'avoir surperformé le marché automobile mondial de 12 points." Cette belle performance traduit les efforts faits pour développer de nouveaux relais de croissance dans les textiles de protection des câblages et durites ainsi que dans les tubes techniques de transfert de fluides ", a expliqué Delfingen.En revanche, les ventes du marché industriel reculent de 2,9% à taux de change constants et grappillent 0,9% en publié.En termes de perspectives, Delfingen a simplement indiqué que la progression des ventes à taux de change constants en 2019 confirme son potentiel de croissance, conformément à son plan stratégique.