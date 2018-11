Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delfingen (+2,61% à 23,60 euros) vient de faire état de son activité sur les neufs premiers mois de 2018. Ainsi, l’équipementier automobile a réalisé un chiffre d’affaires de 161,1 millions d’euros sur la période, en croissance de 3,6% en données publiées et de 9,9% à taux de change constants sur un an. En parallèle, la production automobile mondiale est en croissance de 1,6%.Dans un contexte où la production automobile mondial devrait croître de 2% et au regard de la forte progression à taux de change constants enregistrée sur les neufs premiers mois, Delfingen confirme une nouvelle croissance de son chiffre d`affaires pour 2018." L'augmentation des contenus média et des contraintes de sécurité, le développement des motorisations hybrides et électriques, ainsi que l`apparition des voitures connectées et autonomes, font du câblage électrique le véritable système nerveux du véhicule ", a ajouté Delfingen.