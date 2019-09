DELFINGEN développe son propre site e-commerce : Protecable.com

Il y a un an maintenant, Gérald Streit, CEO de DELFINGEN a décidé de lancer un site e-commerce. 'Il me semble important que tous les passionnés, les amateurs, les artisans puissent bénéficier de la même qualité de produits que les constructeurs automobile. Notre système logistique est adapté pour livrer des kilomètres de gaines, mais pas forcément pour faire de la découpe de quelques mètres'. C'est pourquoi DELFINGEN créé une nouvelle marque : Protecable.com et lance un tout nouveau site e-commerce à destination des particuliers et professionnels.

'Nous avons comme ambition d'être le partenaire incontournable des projets de nos clients, de simplifier le parcours d'achat, et d'améliorer l'expérience utilisateur en permettant à nos clients de trouver tout ce dont ils ont besoin, au même endroit, via notre site internet'. Selon Gérald, l'essence même de la marque Protecable.com est d'accompagner les clients dans tous leurs projets, en mettant en place les moyens nécessaires pour entretenir une relation durable et accessible.

Une équipe dédiée

Afin d'entretenir une relation privilégiée avec les visiteurs, William qui est en charge du site, se rend disponible par mail et téléphone afin de répondre à leurs questions. Il s'appuie également sur l'expertise de Patrick, notre expert produits, pour conseiller les clients.

Et enfin, une marque ne saurait vivre sans des personnes en charge de la communication pour la faire connaître. Ainsi, Elise et Marlène gèrent la communication à 360° autour de Protecable.com : réseaux sociaux, site web, print et événementiel notamment.

Une présence terrain

La marque concrétise son engagement d'accompagnement en allant à la rencontre des passionnés sur des salons et manifestations au niveau local et national. Le but étant de donner de la visibilité à la marque et de se faire connaître auprès du public cible.

En parallèle, Protecable soutient depuis 2 ans des équipages du 4L Trophy. Un engagement auprès d'étudiants passionnés par l'aventure, la mécanique avec une réelle envie de se dépasser et de participer à une action solidaire.

Retrouvez l'ensemble des informations de l'édition 2019 sur notre page Facebook et sur YouTube.

La démarche d'intrapreneuriat de DELFINGEN

Protecable.com fait partie des projets lancés dans le cadre de la démarche d'intrapreneuriat de DELFINGEN. En effet, les collaborateurs ont la possibilité de travailler sur des projets annexes, en équipe pluridisciplinaire. Ces projets peuvent être directement liés à l'activité de DELFINGEN ou pas, le but étant de faire grandir les équipes, de favoriser la collaboration et de faire se révéler les talents qui font partie de l'entreprise.

Rendez-vous sur www.protecable.compour découvrir les produits et suivez l'actualité de la marque sur Facebook.