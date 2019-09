DELFINGEN : les résultats semestriels bien accueillis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delfingen Industry (+5,05% à 20,80 euros) a publié vendredi soir ses résultats du premier semestre 2019. Ainsi, l’équipementier automobile a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 3,7 millions d’euros sur la période, soit une hausse de 19% sur un an. De son côté, le résultat opérationnel courant ressort à 7,2 millions d’euros (6,3% du chiffre d’affaires) contre 5,9 millions d’euros (5,5% du chiffre d’affaires) un an plus tôt.Delfingen explique que la principale contribution à l'amélioration de la performance opérationnelle courante est la hausse du taux de marge brute du fait du mix- produits. L'évolution du prix des matières premières n'est pas significative (-0,1 million d'euros) sur la période.Au final, l'équipementier automobile indique que la progression des ventes à taux de change constants en 2019 et l'amélioration de la performance opérationnelle confirment son potentiel de croissance, conformément à son plan stratégique.