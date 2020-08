Delfingen : baisse de 27% du CA au 1er semestre

10/08/2020 | 09:05

Delfingen annonce avoir enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 84 millions d'euros, en baisse de 27%, dont un CA automobile en recul de 28% à taux de changes constants alors que la production automobile mondiale s'est contractée de 35%.



'Après des baisses historiques enregistrées en avril et en mai, l'activité a commencé à se redresser en juin. Le redressement s'est confirmé en juillet', explique la société, qui a suspendu ses prévisions de croissance et de profitabilité pour l'année 2020.



