Delfingen : croissance de 3,6% du CA à neuf mois.

05/11/2018 | 09:12

Delfingen publie ce lundi un chiffre d'affaires de 161,1 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année 2018, en croissance de 3,6% en données publiées et de 9,9% à taux de changes constants.



Toujours hors effets de change, le chiffre d'affaires du marché automobile progresse de 12,6% à fin septembre 2018 (pour une production automobile mondiale en croissance de 1,6%), alors que les ventes des marchés de spécialités augmentent de 0,5%.



Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait croître de 2% et au regard de sa forte progression à taux de change constants sur les neufs premiers mois, Delfingen confirme une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires pour 2018.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.