Delfingen : croissance de 7,7% du CA annuel

10/02/2020 | 14:03

Delfingen, fournisseur de solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, annonce un chiffre d'affaires en croissance de 7,7% à 230,5 millions d'euros au titre de 2019, dont une croissance organique de 4,5% et un effet change de 3,2%.



Dans des conditions de marché difficiles, il revendique une surperformance de 12 points de la production automobile mondiale, le chiffre d'affaires de sa division automobile (81% des ventes) progressant dans tous les segments de marché et toutes les régions.



'Cette belle performance traduit les efforts faits pour développer de nouveaux relais de croissance dans les textiles de protection des câblages et durites ainsi que dans les tubes techniques de transfert de fluides', affirme le groupe industriel.



