Delfingen : hausse de 4,1% du résultat net semestriel

10/09/2018 | 08:20

Delfingen publie au titre du premier semestre résultat net en progression de 4,1% à 3,1 millions d'euros, mais un résultat opérationnel courant de 5,9 millions contre 7,6 millions un an auparavant, avec une baisse de la marge brute de 1,1 point.



A 108,1 millions d'euros, le chiffre d'affaires semestriel du groupe de solutions pour réseaux électriques et fluides embarqués a progressé de 9,6% à taux de change constants et de 0,9% en données publiées.



Dans un contexte où la production automobile mondiale devrait croître de l'ordre de 2%, et dans la mesure où les taux de change seraient en ligne avec les niveaux actuels, Delfingen table, pour 2018, sur une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires.



