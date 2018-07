Delfingen : EuroLand Corporate reste à l'achat

31/07/2018 | 10:52

Après la publication par Delfingen de résultats semestriels 'conformes aux attentes', l'analyste EuroLand Corporate annonce ce jour maintenir sa recommandation Achat sur le titre, 'compte tenu du potentiel de hausse du cours'.



'Delfingen publie un chiffre d'affaires S1 2018 conforme à nos attentes à 108,1 ME en croissance de +0,9% en publié compte tenu d'un effet de change négatif (+9,6% à tcc). Le segment automobile ressort à 85,6 ME (+2,1%, +11,0% à tcc) sur un marché mondial en croissance de +1,8% et les marchés de spécialités à 22,5 ME (-3,4%, +4,6 % à tcc). (...) Suite à cette publication nous réitérons nos attentes d'un CA 2018 de 209,8 ME et d'un ROC 2018 de 13,3 ME', indique l'analyste.



EuroLand Corporate maintient ainsi son objectif de cours à 42,50 euros.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.