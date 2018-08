DELIVERY HERO : reste mal orienté, le retour de la rentabilité va prendre plus de temps que prévu

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delivery Hero reste sur sa lancée baissière d'hier, perdant 1,71% ce matin après avoir reculé de 1,68% hier. La maison-mère de Foodora, spécialisé dans la livraison de repas à domicile, reste sous pression après avoir abandonné son objectif de ramener son Ebitda ajusté à l'équilibre à partir du mois de décembre et sur l'exercice 2019. Le groupe n'a pas donné de perspective de remplacement, laissant les investisseurs dans l'expectative.Credit Suisse a comblé le vide en mettant à jour ses propres estimations : il a abaissé ses prévisions d'Ebitda pour 2018, 2019 et 2020 de 89, 147 et 121 millions d'euros.Delivery Hero explique cet abandon par des investissements supplémentaires de 80 millions d'euros qu'il va réaliser pour soutenir sa croissance, au second semestre puis de nouveau en 2019. Ils cibleront le marketing, la technologie, les capacités de production et la couverture de magasins. Ils vont peser directement sur son Ebitda et le maintenir en territoire négatif.En revanche, ils permettent au groupe de se montrer plus optimiste pour sa croissance annuelle : sa guidance de chiffre d'affaires 2018 a été relevée de 35 millions d'euros. Sachant que le groupe a cédé pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, il vise un chiffre d'affaires 2018 compris entre 760 et 780 millions d'euros. Il ciblait jusque-là 740 à 770 millions.Du côté des analystes, on accueille plutôt favorablement ce discours. Jefferies et Credit Suisse ont tous les deux maintenu leur opinion favorable sur Delivery Hero. Tous deux soulignent que les investissements vont dans le sens de l'histoire d'un secteur en plein essor. Credit Suisse fait toujours de Delivery Hero sa valeur préférée de long terme dans le secteur de l'internet européen et a relevé son objectif de cours de 44 à 55 euros.Au premier semestre, le groupe a enregistré un bond de 48% de son chiffre d'affaires, à 357 millions d'euros, et de 46% de ses commandes, à 184 millions. Sa marge d'Ebitda est restée en territoire négatif, à -15%.