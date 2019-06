Delivery Hero : La valeur du jour en Europe - DELIVERY HERO relève sa prévision de chiffre d'affaires 2019, le titre bondit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delivery Hero a relevé sa prévision de chiffre d’affaires 2019 de 200 millions d'euros pour atteindre entre 1,3 et 1,4 milliard d'euros, soit une croissance annuelle proche de 100%. L'activité du spécialiste de la livraison de repas commandés sur Internet a surpassé ses propres attentes pour les deux premiers mois du deuxième trimestre, le nombre de nouveaux clients qui commandent sur la plate-forme s'étant considérablement accéléré. Et la tendance devrait selon le groupe perdurer les prochains trimestres. Une annonce saluée sur la place de Francfort. Le titre grimpe de 9,54% à 40,94 euros.Le groupe allemand a bénéficié d'un bond des commandes lié à l'acquisition de nouveaux clients et à l'extension de son offre sur de nouveaux marchés.C'est particulièrement le cas en Asie, où la croissance des commandes a dépassé les prévisions du groupe.Berenberg souligne que la croissance des revenus tout au long de l'exercice reflète à la fois la croissance des marchés clés du groupe, qui restent encore sous-exploités, ainsi que le retour sur investissement de Delivery Hero, mis en place au second semestre 2018." La société continuera à bénéficier d'un retour sur investissement plus important que prévu initialement ", a précisé le broker, qui reste à l'Achat assortie d'un objectif de cours de 50 euros.Le groupe compte poursuivre ses investissements dans les mois à venir afin de soutenir sa dynamique. Il a d'ores et déjà annoncé 100 millions d'euros d'investissements supplémentaires au second semestre 2019.Ces dépenses devraient lui permettre d'augmenter son chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2019 et de 50 millions d'euros en 2020.