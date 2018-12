Delivery Hero : La valeur du jour en Europe DELIVERY HERO vend ses activités allemandes à Takeaway.com

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delivery Hero grimpe de 13,32% à 31,30 euros sur la place de Francfort. Le spécialiste de la livraison de repas commandés sur Internet a annoncé la cession de ses entreprises allemandes de livraison alimentaire Lieferheld, Pizza.de et foodora à Takeaway.com (+36,08% à 61,10 euros) en échange de liquidités et de participation dans Takeaway.com, à hauteur de 930 millions d’euros. Dans le détail, cette contrepartie comprendra 508 millions d'euros en numéraire et 9,5 millions d'actions de Takeaway.com, d'une valeur d'environ 422 millions d'euros.La transaction est soumise à l'approbation de l'assemblée générale de Takeaway.com et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2019."Non seulement nous atteindrons, mais même dépasserons nos objectifs de chiffre d'affaires pour 2019, nonobstant la déconsolidation de l'activité allemande", a précisé Niklas Östberg, président directeur général de Delivery Hero.Cette transaction permettra au groupe de se positionner, mais aussi de disposer d'une trésorerie nettement meilleure, ce qui lui permettra de réinvestir dans des rendements intéressants.Une avantage pour Delivery Hero donc, mais aussi pour Takeaway.com. Cette transaction offre au second une proposition plus forte tant pour les consommateurs que pour les restaurants partenaires sur le marché allemand."Bien que la transaction ait presque doublé les commandes de Takeaway.com en Allemagne, il y a encore beaucoup de croissance à venir, étant donné que la pénétration de la livraison alimentaire en ligne en Allemagne est parmi les plus faibles d'Europe", a commenté Jitsu Groen directeur général et fondateur de Takeaway.com.