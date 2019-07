Les livreurs de repas Just Eat et Takeaway fusionnent pour 9 mds

Données financières (EUR) CA 2019 1 245 M EBIT 2019 -450 M Résultat net 2019 -232 M Trésorerie 2019 520 M Rendement 2019 - PER 2019 -15,8x PER 2020 -28,4x VE / CA2019 5,79x VE / CA2020 3,92x Capitalisation 7 727 M Graphique DELIVERY HERO Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DELIVERY HERO Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 49,92 € Dernier Cours de Cloture 40,89 € Ecart / Objectif Haut 56,5% Ecart / Objectif Moyen 22,1% Ecart / Objectif Bas -24,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Niklas Östberg Chief Executive Officer Martin Karl Enderle Chairman-Supervisory Board Pieter-Jan Vandepitte Chief Operating Officer Emmanuel Thomassin Chief Financial Officer Christian von Hardenberg Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) DELIVERY HERO 25.82% 8 592 TENCENT HOLDINGS LTD 17.60% 447 778 NETFLIX 25.45% 147 016 NASPERS LIMITED 27.66% 108 139 UBER TECHNOLOGIES INC 0.00% 75 486 SPOTIFY TECHNOLOGY SA 36.90% 28 072