La valeur du jour en Europe DELIVERY HERO : les commandes ont explosé au deuxième trimestre grâce au confinement

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si la pandémie de Covid-19 a mis à terre de nombreuses sociétés, il a également profité à certaines. C’est notamment le cas de Delivery Hero, spécialisée dans la livraison de repas commandés sur Internet. Ainsi, l'entreprise allemande a enregistré un quasi doublement de ses commandes lors du deuxième trimestre 2020. Elles ont décollé de 94% par rapport au deuxième trimestre 2019, pour atteindre 280 millions d’euros, selon des données préliminaires. En Bourse, cela se traduit par un bond du titre de 5,71% à 103,60 euros.L'action a même atteint un plus haut historique en cours de séance à 105,15 euros.C'est surtout en Asie où le bond des commandes est le plus remarquable : +290% à 157 millions d'euros. Aux Etats-Unis, les commandes ont décollé de 111% à 27 millions d'euros, tandis qu'elles ont progressé de 46% en Europe à 30 millions d'euros.Comme on pouvait s'y attendre, les mesures de confinement ont incité les gens à se faire livrer leur repas à domicile. Mais, surprise, cette habitude a perduré au mois de juin alors que les mesures de confinement étaient peu à peu levées dans le monde. Ainsi, les commandes ont bondi de 104% sur ce mois par rapport à juin 2019.Dans une note publiée aujourd'hui, UBS a relevé son objectif de cours de 94 à 110 euros sur le titre Delivery Hero, tout en maintenant sa recommandation d'Achat. " Nous voyons Delivery Hero comme une histoire de croissance attrayante, susceptible d'émerger comme l'un des acteurs dominants à long terme dans la livraison de repas commandés en ligne ", a commenté le broker.Delivery Hero fournira des données plus détaillées le 28 juillet prochain. Les résultats du premier semestre 2020 seront publiés le 27 août.