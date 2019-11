DELL : est plus pessimiste sur ses prévisions de revenus annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe d’informatique Dell est attendu en repli après avoir réduit son objectif de revenus en raison d’un manque de Puces Intel. Au troisième trimestre, clos début novembre, Dell a généré un bénéfice net de 836 de dollars, soit un bénéfice par action de 66 cents ,contre une perte de 356 millions de dollars, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,75 dollar, à comparer avec un consensus de 1,66 dollar. Les revenus ont augmenté de 2% à 22,84 milliards de dollars, ressortant sous les attentes : 23,04 milliards de dollars.Dell a abaissé sa fourchette de ventes pour 2020 à 91,5 milliards de dollars/92,2 milliards de dollars contre de 92,7 à 94,2 milliards de dollars précédemment. Le bénéfice net ajusté est attendu entre 7,25 et 7,40 dollars contre de 6,95 à 7,40 dollars auparavant.