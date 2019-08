DELL : plus optimiste sur ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe d’informatique Dell est attendu en forte hausse à la faveur du relèvement ses objectifs annuels. Il vise désormais un bénéfice net ajusté situé entre 6,95 et 7,40 dollars, à comparer avec un consensus IBES s’élevant à 6,42 dollars. Egalement en données ajustées, les revenus sont anticipés entre 93 et 94,5 milliards de dollars. Il ciblait auparavant un bénéfice de 5,91 dollars à 6,56 dollars et des ventes entre 93 et 96 milliards de dollars.Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a généré un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars, soit un bénéfice par action de 4,83 dollars contre une perte de 461 millions de dollars, un an plus tôt. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,15 dollars, à comparer avec un consensus de 1,47 dollar. Il n'est pas sûr que ces deux résultats soient directement comparables. Les revenus ont augmenté de 2% à 23,37 milliards de dollars, dépassant les attentes : 23,24 milliards de dollars.