Dell : le titre gagne +13%, résultats meilleurs que prévu

Dell Technologies a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, tirés par une forte demande en ordinateurs. Les actions cotées à New York progresse de près de 13% après ces chiffres.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 519 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 13 millions de dollars l'année dernière, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 23,4 milliards de dollars.



Le chiffre d'affaires du groupe Solutions d'infrastructure - qui comprend les activités de serveurs et d'équipements de réseau - s'élève à 8,6 milliards de dollars au dernier trimestre, soit une baisse de 7%.



Le groupe de solutions clients - qui fabrique des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des tablettes - a vu son chiffre d'affaires grimper de 6% à 11,7 milliards de dollars.



Enfin, l'unité cloud de VMware a généré un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, en hausse de 12%.



