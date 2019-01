Delta Airlines : consensus battu au 4e trimestre

15/01/2019 | 14:32

Delta Airlines affiche un BPA en hausse de 42% à 1,30 dollar, dépassant donc de quatre cents l'estimation moyenne des analystes, tiré par une croissance de 7,5% de ses revenus opérationnels à 10,7 milliards de dollars.



La compagnie aérienne d'Atlanta a enregistré un BPA ajusté en progression de 19% à 5,65 dollars sur l'ensemble de 2018, et affirme rester confiante dans sa fourchette cible allant de six à sept dollars pour l'exercice 2019.



'Nous tablons sur une croissance à deux chiffres des bénéfices grâce à des revenus plus élevés, au maintien d'une trajectoire de coûts sous l'inflation et à un gain modeste lié à des coûts de kérosène plus bas', explique le directeur général (CEO) Ed Bastian.



