Delta donne une bouffée d'oxygène à l'A330neo d'Airbus

(Actualisé avec détails et contexte)

par Tim Hepher et Tracy Rucinski

PARIS/CHICAGO, 16 novembre (Reuters) - Delta Air Lines a annoncé vendredi une commande de 10 A330neo, devenant ainsi la première compagnie américaine à exploiter la nouvelle génération de cet appareil long-courrier d'Airbus.

Cette commande de la part d'une compagnie importante, dont Reuters avait fait état avant son annonce, est bienvenue pour un avion valant trois milliards de dollars (2,63 milliards d'euros) au prix catalogue et dont les ventes peinent à décoller.

Dans le cadre de sa commande, la compagnie américaine a également annoncé le report de la réception de 10 A350, un modèle plus cher que l'A330neo, à 2025-2026. Delta Air Lines a la possibilité de transformer cette commande en A330-900.

"En développant nos commandes d'A330, nous couvrons non seulement les besoins en gros porteurs à court et à moyen terme de Delta mais également notre croissance stratégique à l'international", a déclaré Gil West, directeur général délégué de Delta.

L'A330neo est équipé de moteurs Rolls-Royce de nouvelle génération, plus économes en kérosène, a déclaré Delta, dont la flotte d'A330 passera de 25 à 35 avec cette commande.

Pour Airbus, il s'agit de la deuxième commande d'A330neo en l'espace d'un mois après celle de Kuwait Airways portant sur huit appareils à la mi-octobre.

Les ventes de l'A330neo sont inférieures aux attentes en raison notamment de la forte concurrence du nouveau Boeing 787 .

Les récentes commandes de l'A330neo suscitent des interrogations et des sources du secteur se demandent si elles ne se substituent pas tout simplement à des commandes antérieures d'A350, venant ainsi diluer les commandes nettes du constructeur.

L'A350, conçu pour concurrencer les Boeing 787 et 777, est pour Airbus un pari à long terme mais une source du marché a déclaré que l'avionneur européen était prêt à abandonner certaines commandes de cet appareil afin de maintenir l'A330neo à flot et ne pas voir sa production baisser.

Delta exploite actuellement 11 A350-900 et prévoit de prendre livraison de deux A350 en 2019 et de deux autres en 2020. Elle prévoit de cesser dans les années à venir l'exploitation de ses anciens Boeing 767-300ER. (Claude Chendjou et Bertrand Boucey pour le service français)