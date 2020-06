Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Air Lines anticipe une chute de 90 % sur un an de son chiffre d’affaires lors du deuxième trimestre 2020. Cette prévision est un peu plus dégradée que ce qu’attendait le consensus FactSet ( environ -88%). De leur côté, les capacités de la compagnie aérienne américaine connaîtront une réduction de 85 % sur la même période. La crise du Covid-19 est bien entendu la cause de telles prévisions. Vers 15h45, le titre Delta Air Lines chute de près de 9 % à un peu plus de 31 dollars sur la place de New York.