DELTA AIR LINES : plus optimiste sur ses objectifs annuels

La compagnie aérienne Delta Air Lines a dévoilé des résultats meilleurs que prévu et rehaussé ses objectifs annuels. Au premier trimestre, son bénéfice net a bondi de 39,3 % à 1,44 milliard de dollars, soit 2,21 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,35 dollars, dépassant de 7 le consensus IBES. Ses revenus ont augmenté de 6,5 % à 12,536 milliards de dollars. Le groupe précise que le revenu unitaire par passager ajusté, un indicateur clé du secteur, a augmenté de 3,8 %.Ce revenu unitaire par passager est anticipé en progression de 1,5 % à 3,5 % au deuxième trimestre.Delta Air Lines vise par ailleurs un bénéfice par action compris entre 2,10 et 2,40 dollars. Sur l'exercice, la compagnie aérienne table désormais sur un bénéfice par action situé entre 6,75 et 7,25 dollars contre de 6 à 7 dollars précédemment.