Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Delta Air Lines chute de 3,66% à 51,94 dollars sur la place de New York, dans le sillage de résultats trimestriels mitigés. Si la compagnie aérienne américaine a fait mieux que prévu en termes de bénéfices, les performances s’avèrent un peu courtes du côté du chiffre d’affaires. La sévérité des investisseurs en Bourse s’explique surtout par les perspectives de rentabilité décevantes dévoilées par le groupe pour le quatrième trimestre.Dans le détail, Delta Air Lines a dégagé un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars entre juillet et septembre 2019, soit 2,31 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,32 milliard de dollars, ou 1,92 dollar par action, un an plus tôt.En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 2,32 dollars, au dessus du consensus FactSet (2,26 dollars).La compagnie ne réitère pas ce fait d'arme au niveau de la "topline". En effet, le chiffre d'affaires s'établit à 12,56 milliards de dollars (+5% sur un an), ce qui se révèle légèrement inférieur aux attentes du marché (12,61 milliards).Au total, sur les neufs premiers de l'année, Delta Air Lines affiche un bénéfice net de 3,67 milliards de dollars (+26%) et un chiffe d'affaires de 35,57 milliards de dollars (+6%).La déception provient surtout des guidances dévoilées pour le dernier trimestre de l'année. Ainsi, Delta Airlines vise un bénéfice par action compris entre 1,20 et 1,50 dollar. Or, le marché attendait bien mieux sur ce point, soit 1,51 dollar.