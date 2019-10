Delta Air Lines : au capital d'Alitalia ?

03/10/2019 | 09:14

Selon le journal italien Corriere della Sera, Delta Air Lines ferait partie du consortium d'investisseurs qui participerait à la recomposition du capital de la compagnie aérienne italienne en difficulté, Alitalia. Le transporteur américain investirait 120 millions d'euros pour prendre 12% du capital.



Delta mettrait ainsi la dernière main au nouveau tour de table d'Alitalia qui comprendrait d'abord, et à égalité, l'opérateur ferroviaire national italien Ferrovie dello Stato et le groupe de concessions Atlantia, avec 36,5% chacun. L'Etat italien détiendrait les 15% restants, rapporte le quotidien.



L'opération capitalistique serait assortie d'une restructuration drastique d'Alitalia.





