Delta Air Lines va retirer la totalité de ses Boeing 777 de sa flotte

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Delta Air Lines chute de plus de 4% en préouverture jeudi à Wall Street, après l'annonce par la compagnie aérienne de son intention de retirer ses 18 Boeing 777 de sa flotte, ainsi que ses avions MD-90, d'ici à la fin de l'année, pour préserver sa trésorerie dans un contexte de difficultés financières liées à la pandémie de coronavirus. Delta va inscrire dans ses comptes une charge de dépréciation de 1,4 à 1,7 milliard de dollars dans le cadre de cette opération. "L'immobilisation de cette flotte permettra de réaliser des économies importantes au cours des prochaines années", a écrit le directeur général de la compagnie, Ed Bastian, dans une note interne. "Delta consomme environ 50 millions de dollars chaque jour, et des mesures comme celle-ci nous aident à endiguer l'hémorragie, afin de sauvegarder les emplois de Delta et notre avenir". Depuis le début de la pandémie, Delta a immobilisé au total 650 appareils en raison de l'arrêt des vols et de la chute de la demande. Le titre Delta a plongé de 67% au cours des trois derniers mois. L'action Boeing accuse de son côté un repli de 2,3% en préouverture.

-Tomi Kilgore, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau) ed: LBO

