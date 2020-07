Delta Airlines : amendement à une facilité de crédit

03/07/2020 | 13:19

Dans un document adressé à la SEC, Delta Airlines a annoncé jeudi soir un amendement à une facilité de crédit rechargeable pour 2,65 milliards de dollars, facilité conclue en avril 2018 et qui a été intégralement tirée à ce jour.



La facilité amendée comprend notamment une ligne de 1,325 milliard de dollars à trois ans, dont 1,25 milliard a été prolongé d'un an jusqu'en avril 2022. Surtout, elle est désormais garantie par certains actifs de la compagnie aérienne comme collatéraux.



